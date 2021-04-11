Son dakika haber | Haklarında arama kararı olan 11 kişi polis tarafından yakalandı
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Son dakika haber | Haklarında arama kararı olan 11 kişi polis tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Haklarında arama kararı olan 11 kişi polis tarafından yakalandı

Bir son dakika haberine göre Eskişehir'de polis tarafından yapılan operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 11 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis tarafından yapılan operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 11 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar sonucunda haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 11 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 5 şahsın ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldıkları kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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