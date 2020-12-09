Son dakika haber... Hakkında 'Yakalama' kararı bulunan şahıs tutuklandı
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Son dakika haber... Hakkında 'Yakalama' kararı bulunan şahıs tutuklandı

09.12.2020 12:38 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:43
Son dakika haber... Hakkında 'Yakalama' kararı bulunan şahıs tutuklandı

Son dakika haberine göre Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan 1 kişi yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Nevşehir 1.Ağır Ceza Mahkemesince bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan M.A. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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