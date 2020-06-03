Son dakika haber! HAKKARİ Yüksekova'da çiftçilere manda dağıtımı
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Son dakika haber! HAKKARİ Yüksekova'da çiftçilere manda dağıtımı

Son dakika haberine göre Yüksekova'da çiftçilere manda dağıtımıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 5 çiftçiye, 20 manda ve yavruları dağıtıldı.

03.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:08

Yüksekova'da çiftçilere manda dağıtımı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 5 çiftçiye, 20 manda ve yavruları dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek, Yüksekova'daki manda sayısını bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bölgedeki hayvancılığın ve manda yetiştiriciliğinin desteklenmesi amacıyla Hakkari Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü bütçesinden alınan 20 manda ve 20 yavru, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Karlı köyünde belirlenen 5 çiftçiye dağıtıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Vahap Şimşek, mandaların hak sahiplerine teslim edildiğini belirterek, "Yüksekova konumu ile mandacılık için uygun bir yer şu an itibariyle bu proje sayesinde ilçemizdeki manda sayısı 600'ye ulaşmış durumdadır. Yüksekova ve Karlı köyünde mandacılığı geliştirme projesi kapsamında mandaları çiftçilerimize dağıtıyoruz. Proje kapsamında bugüne kadar dağıttığımız mandalarla beraber ilçedeki manda sayısı da 600'ü geçti. Bakanlığımızın çalışmaları kapsamında, bu yıl içerisinde manda sayımızı bine tamamlayıp en yakın zamanda manda birliğimizi de kurmayı planlıyoruz" dedi.

Son dakika haber! HAKKARİ Yüksekova'da çiftçilere manda dağıtımı

Kaynak: DHA

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