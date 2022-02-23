Son dakika haber... Hakkari polisi köy okulu öğrencilerini sevindirdi

HAKKARİ (İHA) - Hakkari polisi köy okulu öğrencilerini sevindirdi

HAKKARİ Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri köy okullarındaki öğrencilerle bir araya gelip hem okuma etkinliği düzenliyor hem de kırtasiye ve giyim desteğinde bulunuyor.

Normal görevinin dışında eğitime büyük önem veren Hakkari polisi, kent merkezinin yanı sıra köylerdeki öğrencilere de desteğini sürdürüyor. Hakkari'nin değişik okullarında öğrencilerle bir araya gelerek okuma etkinlikleri düzenleyip, öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunan polis ekiplerinin bu defaki durağı ise şehir merkezinden 45 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıtaş Köyü Yusuf Kızılboğa İlk ve Ortaokulu oldu.

Hakkari İl Emniyet Müdür yardımcıları Dr. Savaş Şimşek ve Fatih Ünsal ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli komiser Elif Dediş, meslek tanıtımı ve rol model olması acıyla davet edilen Meteoroloji İl Müdürü Ahmet Yıldırım ve beraberindeki toplum destekli polisler, 8 derslik ve 150 öğrencisi bulunan Yusuf Kızılboğa İlk ve Ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldiler.

Kitap okuma etkinliğinin yapıldığı ve polislik mesleğinin tanıtıldığı ziyarette, öğrencilerin yönelttiği sorular da cevaplandırıldı. Meteoroloji İl Müdürü Ahmet Yıldırım'ın da müdürlüğün çalışma şekli hakkında bilgiler vermesinin ardından Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından öğrencilere hikaye kitabı, kırtasiye seti ve giyim malzemesi hediye edildi.

Okulun Müdür Yardımcısı Fatma Acar, okullarını ziyaret eden emniyet müdür yardımcıları ve beraberindekilere teşekkür etti.