Son dakika haber | Hakkari polisi ilkokul öğrencilerini misafir etti - Haberler
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Son dakika haber | Hakkari polisi ilkokul öğrencilerini misafir etti

Son dakika haber | Hakkari polisi ilkokul öğrencilerini misafir etti
AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Hakkari Emniyet Müdürlüğünde misafir edilen ilkokul öğrencilerine, faillerin tespit edilmesi için parmak izinin nasıl ortaya çıkarıldığı anlatıldı, şehirdeki kameralar izletildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari Emniyet Müdürlüğünde misafir edilen ilkokul öğrencilerine, faillerin tespit edilmesi için parmak izinin nasıl ortaya çıkarıldığı anlatıldı, şehirdeki kameralar izletildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Üzümcü Köyü İlkokulundan öğrenciler, Emniyet Müdürlüğünde misafir edildi.

İkramlarda bulunulan öğrencilere şubeler gezdirildi, parmak izinin nasıl ortaya çıktığı anlatıldı.

Kentteki güvenlik kamera görüntülerini de izleyen öğrenciler, telsizle haberleşerek güzel zaman geçirdi.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

Hakkari, Güncel, Haber

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