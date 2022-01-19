Son dakika haber | Hakkari polisi ilkokul öğrencilerini misafir etti

Son dakika gündem haberi: Hakkari Emniyet Müdürlüğünde misafir edilen ilkokul öğrencilerine, faillerin tespit edilmesi için parmak izinin nasıl ortaya çıkarıldığı anlatıldı, şehirdeki kameralar izletildi.