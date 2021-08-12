Son dakika haber! Hakkari kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Gelen son dakika haberine göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda dün düzenlenen "Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü/Bölük-1 Operasyonu"nda, ilçe kırsalında 3 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait 312 fişek ve 24 şarjör, RPG-7 roketatar mamlusu, 8 el bombası, biksi namlusu, 2 biksi mayonu, 8 uçaksavar mühimmatı, 16 rulo kablo, 2 ayrı paket içinde TNT patlayıcı, C4 tipi patlayıcı, 4'lü pil bloğu, dürbün, monitör, 4'lü şarjör kütüklüğü, 2 palaska, 8 büyük tüp ve 4 küçük tüp ele geçirildi.

Ekiplerin bölgedeki operasyonu sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı