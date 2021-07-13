Son dakika haber! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırı
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Son dakika haber! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırı Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, görev başındayken uğradığı silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırı

HAKKARİ - Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, görev başındayken uğradığı silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Hasan Cevher'in cenazesi Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Son dakika haber! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırı
Son dakika haber! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırı
Son dakika haber! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırı
Son dakika haber! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mimar Kaya

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