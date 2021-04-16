Son dakika haber: Hakkari Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Hakkari Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni

Son dakika haber: Hakkari Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanlığınca Van Emniyet Müdürlüğüne atanan Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın, görevini Ankara Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Okulu Müdürü Salavat Mete Pınar'a devretti.

İçişleri Bakanlığınca Van Emniyet Müdürlüğüne atanan Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın, görevini Ankara Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Okulu Müdürü Salavat Mete Pınar'a devretti.

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Aydın, yeni atanan Pınar'ın kentte önemli hizmetler yapacağından şüphesinin olmadığını belirterek, başarı temennisinde bulundu.

Pınar da kentteki görevine başladığını belirterek, devraldığı görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağını belirtti.

Aydın ve Pınar'ın birbirlerine iyi dileklerde bulunmasının ardından kurban kesildi, dua edildi.

Törene, şube müdürleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Burak Sergen Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Mustafa Cengiz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Hakkari Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 16:05:07. #1.15#

title