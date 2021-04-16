Son dakika haber: Hakkari Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni

Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanlığınca Van Emniyet Müdürlüğüne atanan Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın, görevini Ankara Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Okulu Müdürü Salavat Mete Pınar'a devretti.

İçişleri Bakanlığınca Van Emniyet Müdürlüğüne atanan Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın, görevini Ankara Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Okulu Müdürü Salavat Mete Pınar'a devretti.

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Aydın, yeni atanan Pınar'ın kentte önemli hizmetler yapacağından şüphesinin olmadığını belirterek, başarı temennisinde bulundu.

Pınar da kentteki görevine başladığını belirterek, devraldığı görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağını belirtti.

Aydın ve Pınar'ın birbirlerine iyi dileklerde bulunmasının ardından kurban kesildi, dua edildi.

Törene, şube müdürleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı