Son dakika haber... Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nden Anneler Günü'ne özel klip
Bir son dakika haberine göre Hakkari Emniyet Müdürlüğü Anneler Günü dolayısıyla özel klip hazırladı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Anneler Günü dolayısıyla özel klip hazırladı.
Güzel Sanatlar Lisesi'nin desteğiyle hazırlanan, ev hanımlarıyla kadın polis, öğretmen ve doktorların yer aldığı klip, İl Emniyet ve Milli Eğitim müdürlüklerinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Annelerin görevleri başındaki görüntülerinin yer aldığı klipte kadınların fedakarlıkları ön plana çıkarıldı.
Tüm annelerin gününün kutlandığı klip, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı