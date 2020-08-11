Son dakika haber! Hakkari'de trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika 3. sayfa haberine göre Hakkari-Çukurca kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
11.08.2020 18:25 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:26
Hakkari-Çukurca kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Hakkari istikametinden Çukurca'ya giden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, otomobilde ise büyük maddi hasar meydana geldi. - HAKKARİ
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Kaynak: İHA