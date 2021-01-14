Son dakika haber! Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda kentin Şemdinli ilçesi Uğuraçan köyü Yeşilbayır mevkisi kırsalında dün 17 tim ile gerçekleştirilen aramalarda, 136 uçaksavar mühimmatı, 2 RPG-7 roketatar mühimmatı ve hasarlı video kamera bulundu.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı