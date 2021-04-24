Son dakika haber | Hakkari'de polis tedbirleri elden bırakmıyor
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Son dakika haber | Hakkari'de polis tedbirleri elden bırakmıyor

Son dakika haber | Hakkari'de polis tedbirleri elden bırakmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Hakkari'de polis ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerini denetledi ve vatandaşları uyardı.

Hakkari'de polis ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerini denetledi ve vatandaşları uyardı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelge kapsamında Hakkari'de polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ekipler kapalı olması gereken iş yerlerini kontrol etti, yolda geçen vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı, araçlar üzerinde ise uygulamalarını sıklaştırdı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akıbyık ise Hakkari'de korona ile mücadele seferberliği ilan ettiklerini belirterek, "Hedefimiz Hakkari'nin mavi bölgede kalmasıdır. Ekiplerimiz denetimlerini artırırken vatandaşımızın büyük birçoğu ise kurallara riayet ediyor" dedi. - HAKKARİ

Son dakika haber | Hakkari'de polis tedbirleri elden bırakmıyor
Son dakika haber | Hakkari'de polis tedbirleri elden bırakmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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