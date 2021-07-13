Son dakika haber... Hakkari'de kamyon ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Gelen son dakika haberlerine göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yüksekova-Esendere kara yolunda, sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen minibüs ile kamyon çarpıştı.
Kazada, Alum Dereli (50) hayatını kaybetti, araçlardaki Serhat, Gülcan ve Bünyamin Dereli ile Hüseyin Özmen yaralandı.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Hakkari ve Yüksekova'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven