Son dakika haber... Hakkari'de jandarma ekipleri okul çevreleri ve öğrenci servislerini denetledi - Haberler
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Son dakika haber... Hakkari'de jandarma ekipleri okul çevreleri ve öğrenci servislerini denetledi

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Hakkari'de jandarma ekipleri okul çevreleri ve öğrenci servislerini denetledi

Son dakika gündem haberi... Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte öğrencilerin güvenli ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için okul çevreleri ile öğrenci servislerinde denetim yaptı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte öğrencilerin güvenli ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için okul çevreleri ile öğrenci servislerinde denetim yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, okul çağındaki çocuk ve gençlerin uyuşturucu madde, terör nitelikli oluşumlar, narkotik ve asayiş suçlarından korunması için çalışma yaptı.

Ekipler, bu kapsamda okul çevreleri ve öğrenci servislerini kontrol etti.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

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