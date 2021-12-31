Son dakika haber | Hakkari'de İHA destekli operasyonda 103 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli operasyonda 103 kilo 500 gram eroin ile 10 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Güvenli ve Yılmaz köyleri kırsalında dün İHA destekli gerçekleştirilen operasyonda 103 kilo 500 gram eroin, 10 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucunun taşınması için kullanılan 3 at ele geçirildi.

Bir şüpheli gözaltına alındı.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

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