Son dakika haber | Hakkari'de etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin "turuncu" kategoride olduğu belirlendi
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Son dakika haber | Hakkari'de etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin "turuncu" kategoride olduğu belirlendi

Son dakika haber | Hakkari'de etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin 'turuncu' kategoride olduğu belirlendi
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanlığınca, Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda "turuncu" kategoride yer alan "Vejin" kod adlı Zana Kılıçoğlu olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca, Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda "turuncu" kategoride yer alan "Vejin" kod adlı Zana Kılıçoğlu olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis özel harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlarda 'turuncu' kategoride yer alan 'Vejin' kod adlı Zana Kılıçoğlu olduğu belirlendi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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Son dakika haber | Hakkari'de etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin "turuncu" kategoride olduğu belirlendi - Haberler
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