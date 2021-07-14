Son dakika haber: Hakkari'de Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polis tutuklandı
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Son dakika haber: Hakkari'de Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polis tutuklandı

Son dakika haber: Hakkari'de Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polis tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu tutuklandı.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu tutuklandı.

Cevher'i Polisevinde yemek yediği esnada silahla 3 el ateş açarak şehit eden ve olay yerinden kaçtığı esnada görevli polislerce ayağından vurularak yaralı yakalanan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Çulcu, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Çulcu çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis tutuklandı
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis tutuklandı
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