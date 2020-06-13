Son dakika haber | Hakkari'de bitkin halde bulunan yavru sansar tedavi altına alındı Son dakika haberine göre Hakkari'de doğada bitkin halde bulunan yavru sansar tedavi altına alındı.

Hakkari'de doğada bitkin halde bulunan yavru sansar tedavi altına alındı.

Hakkari Doğa Koruma Milli Parklar personelleri tarafından Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen yavru sansar tedavi edildi.

Sansar yavrusunun yapılan muayenesinde aç ve susuz kaldığı için bitkin düştüğü tespit edildi.

Müşahede altına alınan sansarın, iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA