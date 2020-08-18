Son dakika haber | Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez ilçe Kavaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, bir terörist silahıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon sürüyor. Kaynak: AA