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Son dakika haber! Hakkari'de anaokulu öğrencilerine yangın ve deprem eğitimi verildi

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Hakkari'de anaokulu öğrencilerine yangın ve deprem eğitimi verildi

Son dakika haberleri... Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte, itfaiye ve AFAD görevlilerince anaokulu öğrencilerine uygulamalı yangın ve deprem eğitimi verildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte, itfaiye ve AFAD görevlilerince anaokulu öğrencilerine uygulamalı yangın ve deprem eğitimi verildi.

İtfaiye Haftası dolayısıyla Berçelan Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, öğretmen ve öğrenciler tarafından karton ve çeşitli materyaller ile söz konusu alanlarla ilgili bölümler oluşturuldu.

Boyama etkinliğinin ardından Hakkari Belediyesi itfaiye ve AFAD İl Müdürlüğü görevlileri, öğrencilere deprem ve yangın sırasında yapılması gereken konular hakkında bilgi verdi.

Eğitimin ardından yangın söndürme tatbikatı yapılan etkinlikte öğrencilere itfaiye eri kıyafeti giydirildi, kullanılan araçlar tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, anlatılacak konuların öğretmen ve uzmanlarca görsel ve çeşitli materyaller kullanılarak çocukların ilgisini çekecek hale getirildiğini belirtti.

Afetlerle ilgili eğitimlerin küçük yaşta verilmesi gerektiğini bu nedenle söz konusu etkinliğin düzenlendiğini aktaran Gür, "Okullarımızda üzücü ve istenmeyen muhtemel olaylar karşısında öğrencilerin gösterecekleri davranışları öğrenmelerini istiyoruz. Çocuklarımız en iyi şekilde bilgi sahibi oldular. Desteklerinden ötürü İtfaiye Müdürlüğüne, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ve ekiplerine, kurumumuz uzmanlarına, Berçelan Anaokulu yönetici ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çocuklara yapboz ve boyama kitabını hediye edildiği etkinliğe, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya ve Okul Müdürü Esra Çergel Ocak da katıldı.

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AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
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