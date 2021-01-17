Son dakika haber... Hakkari'de 4 kilo 400 gram eroin ve silah ele geçirildi
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Son dakika haber... Hakkari'de 4 kilo 400 gram eroin ve silah ele geçirildi

17.01.2021 18:35 | Son Güncelleme: 17.01.2021 18:38
Son dakika haber... Hakkari'de 4 kilo 400 gram eroin ve silah ele geçirildi

Gelen son dakika haberine göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araziye gömülü 4 kilo 400 gram eroin ve silah bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araziye gömülü 4 kilo 400 gram eroin ve silah bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, dün Yüksekova ilçesi Keçili köyü Ericek mezrasında yapılan aramada, araziye gömülü 6 paket içinde 4 kilo 400 gram eroin ve AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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