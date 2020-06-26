Son dakika haber | Hakkari'de 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi
Son dakika gelişmesine göre Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda şüpheli bir şahıs üzerinde 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili olarak 1 şahıs gözaltına alınırken, adli tahkikatın devam ettiği bildirildi. - HAKKARİ
Kaynak: İHA