Son dakika haber | Hak-İş "Emek" temalı fotoğraf yarışması düzenleyecek Son dakika gelişmesine göre Hak-İş Konfederasyonu, "emeğin ve emekçinin" görünürlüğünün artırılması amacıyla "Emek" temalı fotoğraf yarışması düzenleyecek.

Hak-İş Konfederasyonu, "emeğin ve emekçinin" görünürlüğünün artırılması amacıyla "Emek" temalı fotoğraf yarışması düzenleyecek.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, Hak-İş Kültür Sanat Komitesi tarafından düzenlenecek yarışmayla, emekçilerin çalışma koşulları, emeğin Türkiye'deki ve dünyadaki önemi, çalışma hayatındaki sorunların sanat aracılığıyla topluma aktarılması amaçlanıyor.

"Renkli" veya "Siyah-Beyaz" kategorisinde fotoğrafların katılabileceği yarışmaya, cep telefonu ve profesyonel kamera ile çekilen fotoğraflarla başvurulabilecek. Cep telefonu ve profesyonel kamera ile çekilen fotoğrafların aynı kategoride değerlendirileceği yarışmada, temel öncelik "Emek" teması olacak.

Son başvuru tarihi 30 Eylül 2020 olan yarışmaya, "www.hakisemekfotograflari.org.tr" web sitesinden başvuruda bulunulabilecek.

"Bir sanat damarı açmaya çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kültür ve sanat ile sendikal hareketin içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalıştıklarını belirterek, "Merkezinde emek olan, kısa film yarışmamızla, ebru etkinliğimizle, fotoğraf yarışmamızla, sendikal harekette, emek hareketinde bir sanat damarı açmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Yaptıkları işlerde de büyük başarılara imza attıklarını kaydeden Arslan, bu yıl 9. gerçekleştirdikleri ve gelenekselleşen "Emeğe Saygı" temalı kısa film yarışmasıyla dünya genelinde bir marka olmanın gururunu yaşadıklarını aktardı.

Arslan, ilkini bu yıl düzenleyecekleri "Emek" temalı fotoğraf yarışmasıyla da fotoğraf sanatçılarının, fotoğrafa gönül verenlerin kadrajını emeğe çevirmesini, emek temalı fotoğraflarını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA