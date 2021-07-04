Son dakika haber... Haiti'de başkentin güneybatısında bir uçak düştü: 6 ölü
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Son dakika haber... Haiti'de başkentin güneybatısında bir uçak düştü: 6 ölü

Son dakika haber... Haiti'de başkentin güneybatısında bir uçak düştü: 6 ölü
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'nin güneybatısında bir uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'nin güneybatısında bir uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınına göre, dün akşam saatlerinde Port-au-Prince'deki bir havaalanından güneydeki sahil kenti Jacmel'e hareket eden bir uçak düştü. Uçaktaki 6 kişiden kurtulan olmadı.

Uçağın düşme sebebi henüz bilinmezken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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