Son dakika haber... Haiti'de başkentin güneybatısında bir uçak düştü: 6 ölü

Son dakika habere göre Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'nin güneybatısında bir uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'nin güneybatısında bir uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınına göre, dün akşam saatlerinde Port-au-Prince'deki bir havaalanından güneydeki sahil kenti Jacmel'e hareket eden bir uçak düştü. Uçaktaki 6 kişiden kurtulan olmadı.

Uçağın düşme sebebi henüz bilinmezken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın