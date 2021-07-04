Son dakika haber... Haiti'de başkentin güneybatısında bir uçak düştü: 6 ölü
Son dakika habere göre Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'nin güneybatısında bir uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'nin güneybatısında bir uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Ülke basınına göre, dün akşam saatlerinde Port-au-Prince'deki bir havaalanından güneydeki sahil kenti Jacmel'e hareket eden bir uçak düştü. Uçaktaki 6 kişiden kurtulan olmadı.
Uçağın düşme sebebi henüz bilinmezken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın