Son dakika haber | Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi
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Son dakika haber | Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Haiti açıklarında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 304'e yükseldi, yaralı sayısı ise 2 bini aştı.

Haiti açıklarında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 304'e yükseldi, yaralı sayısı ise 2 bini aştı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntının yaşandığını bildirdi.

Haiti Sivil Savunma Ajansı, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 304'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 2 bini geçtiğini belirtti.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarında yıkıntıların arasından şimdiye kadar yüzlerce yaralı çıkartıldığını kayıp sayısının ise tam olarak bilinmediğini duyurdu.

Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke, uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

USGS, 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara dökülmüştü.

USGS, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından yapılan tsunami uyarısını bir süre sonra kaldırmıştı.

Bölgeye arama kurtarma çalışmaları için ekiplerin yönlendirildiği belirtilmişti.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin olduğunu ve geniş çapta hasar meydana geldiğini ifade etmişti.

Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Haiti depremi

Dünyada son yüzyıl içinde en fazla ölüme yol açan depremlerden biri 12 Ocak 2010'da Haiti'de yaşandı.

Ülkenin güneyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı.

Büyük bir yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kaldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Son dakika haber | Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi
Son dakika haber | Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi
Son dakika haber | Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi
Son dakika haber | Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi
Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi
Son dakika haberi! Haiti açıklarından meydana gelen depremde ölü sayısı 227'ye yükseldi
Son dakika haberi! Haiti açıklarından meydana gelen depremde ölü sayısı 227'ye yükseldi
Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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