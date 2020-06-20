Son dakika haber | Hainler kaçacak delik arıyor
Gelen son dakika haberlerine göre Hainler kaçacak delik arıyor Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında gece boyunca icra edilen hava hücum harekatıyla yeni hedefleri ele geçirdiğini açıkladı.
20.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:37
Hainler kaçacak delik arıyor
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında gece boyunca icra edilen hava hücum harekatıyla yeni hedefleri ele geçirdiğini açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hainler kaçacak delik arıyor. PençeKaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekatıyla yeni hedefleri ele geçirdi" denildi.
Kaynak: İHA