Son dakika haber... Hafter yanlısı sözde hükümet istifa etti
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Son dakika haber... Hafter yanlısı sözde hükümet istifa etti

Son dakika habere göre Libya'da darbeci Hafter yanlısı uluslararası toplumun tanımadığı Abdullah Es-Seni başkanlığındaki sözde hükumet, ülkenin doğusunda devam eden gösteriler nedeniyle istifa etti.

Son dakika haber... Hafter yanlısı sözde hükümet istifa etti
14.09.2020 11:05 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:09

Libya'da darbeci Hafter yanlısı uluslararası toplumun tanımadığı Abdullah Es-Seni başkanlığındaki sözde hükumet, ülkenin doğusunda devam eden gösteriler nedeniyle istifa etti.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter'in kontrolündeki bölgelerde ağırlaşan yaşam şartlarına karşı başlatılan gösteriler günlerdir devam ederken, Hafter yanlısı ve uluslararası toplumun tanımadığı Abdullah Es-Seni başkanlığındaki sözde hükümet, protestolar nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e istifasını sundu. Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Sözcüsü Abdullah Belhaq yaptığı açıklamada, Abdullah Es-Seni başkanlığındaki sözde hükümetin, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'e istifasını sunduğunu duyurdu. Belhaq, istifa kararının değerlendirilmek üzere meclise sunulacağını ifade etti.

Öte yandan,Hafter milisleri Bingazi, Merc ve Beyda kentlerinde sokağa çıkan göstericilere ateş açmıştı. bölgedeki öfkeli protestocular Hafter yanlısı sözde hükumete ait devlet dairelerini ateş vermişti. Açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, birkaç kişi de yaralanmıştı. - BİNGAZİ

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Kaynak: İHA

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