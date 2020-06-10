Son dakika haber: Hafter milislerin bıraktığı mayın patladı: 2 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haber: Hafter milislerin bıraktığı mayın patladı: 2 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberleri: Libya'nın başkenti Trablus'ta Hafter milislerinin bıraktığı mayının patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Son dakika haber: Hafter milislerin bıraktığı mayın patladı: 2 ölü, 4 yaralı
10.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:41

Libya'nın başkenti Trablus'ta Hafter milislerinin bıraktığı mayının patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde Hafter'e bağlı milislerin bıraktığı mayının patladı. Mayının patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların durumlarının ağır olduğu aktarıldı. Öte yandan Hafter milisleri Trablus güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekilmeden önce binlerce mayın yerleştirdiği ifade ediliyor.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA

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