Son dakika haber... Haftanın ilk iş gününde Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
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Son dakika haber... Haftanın ilk iş gününde Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Son dakika güncel haberi: Haliç Köprüsü'nde bakım çalışmalarının 2'inci etabı sürerken haftanın ilk iş gününde köprü girişinde yoğun trafik oluştu.

Son dakika haber... Haftanın ilk iş gününde Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
10.08.2020 09:51 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:13

Haliç Köprüsü'nde bakım çalışmalarının 2'inci etabı sürerken haftanın ilk iş gününde köprü girişinde yoğun trafik oluştu. Oluşan kilometrelerce trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'un en önemli ulaşım noktalarından olan Haliç Köprüsü bakım çalışmalarının ikinci etap çalışmaları devam ediyor. Haftanın ilk iş gününde yüz binlerce aracın geçtiği köprü üzerinde bakım çalışmaları nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu ve bakım onarım yapılan kısım havadan görüntülendi.

Haliç Köprüsü'nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileniyor. Köprüde kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenilenmesi çalışmasının ikinci etabı, 14 Ağustos'ta tamamlanacağı açıklandı. Çalışma kapsamında, köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapalı olacak. Haliç Köprüsü üzerinde ise trafik akışı tek şeritten sağlanıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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