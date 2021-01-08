Son dakika haber: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
08.01.2021 21:30 | Son Güncelleme: 08.01.2021 21:34
Son dakika haberi: Kent merkezindeki Saat Kulesi Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik AKSARAY - Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kent merkezindeki Saat Kulesi
Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik AKSARAY - Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut