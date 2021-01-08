Son dakika haber: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika haberi: Kent merkezindeki Saat Kulesi Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik AKSARAY - Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.