Son dakika haber... Hafta sonu parklar köpeklerini gezdiren vatandaşlara kaldı
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Son dakika haber... Hafta sonu parklar köpeklerini gezdiren vatandaşlara kaldı

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Son dakika haber... Hafta sonu parklar köpeklerini gezdiren vatandaşlara kaldı

Bir son dakika haberine göre Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanan Eskişehir'de parklar, köpek gezdiren vatandaşlara kaldı.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanan Eskişehir'de parklar, köpek gezdiren vatandaşlara kaldı.

Yaşanan vaka artışlarıyla birlikte haritada rengi turuncudan kırmızıya dönen Eskişehir'de hafta sonu yasakları geri getirildi. Kısıtlamalarla birlikte sokaklar ve caddelerdeki sakinlik göze çarparken parklar, köpek sahiplerine kaldı. Kalabalık vatandaş gruplarının yokluğunda köpeklerini gezdirmek için parklara giden hayvan sahipleri dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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