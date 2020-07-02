Son dakika haber | Hafriyat kamyonu çöken yola böyle düştü
Son dakika haberi: Bakırköy'de bir hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü.
02.07.2020 13:57 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:55
Bakırköy'de bir hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü. Çökme sonucu hafriyat kamyonunun devrilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Bakırköy Taşhan Caddesi'ndeki köprü altında hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü. Çökme sonucu kamyon devrildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafriyat kamyonun çökme sonucu devrilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
(Serdar Ünal/İHA)
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Kaynak: İHA