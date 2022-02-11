Son dakika haber | HAFRİYAT BOŞALTIRKEN UÇURUMA YUVARLANAN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Haberler
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Son dakika haber | HAFRİYAT BOŞALTIRKEN UÇURUMA YUVARLANAN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da hafriyat boşalttığı kamyonuyla uçuruma yuvarlanan İsa Demir (53), hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da hafriyat boşalttığı kamyonuyla uçuruma yuvarlanan İsa Demir (53), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. İsa Demir'in hafriyat alanına malzeme boşalttığı 33 BEN 86 plakalı kamyonu uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İsa Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demir'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kamyonun çekiciyle bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Son dakika haber | HAFRİYAT BOŞALTIRKEN UÇURUMA YUVARLANAN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Son dakika haber | HAFRİYAT BOŞALTIRKEN UÇURUMA YUVARLANAN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Son dakika haber | HAFRİYAT BOŞALTIRKEN UÇURUMA YUVARLANAN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İsa Demir, Kaza, Güncel, Haberler

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