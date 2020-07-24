Son dakika haber | Hafik'te "Kadın Yaşam Merkezi"nin temeli atıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Hafik'te "Kadın Yaşam Merkezi"nin temeli atıldı

Son dakika haberine göre Sivas'ın Hafik ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılacak "Kadın Yaşam Merkezi"nin temeli atıldı.

Son dakika haber | Hafik'te
24.07.2020 17:29 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:37

Sivas'ın Hafik ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılacak "Kadın Yaşam Merkezi"nin temeli atıldı.

Atatürk Caddesi'nde düzenlenen temel atma töreninde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, kadınlara yönelik önemli bir hizmete vesile olan iş insanı Yusuf Yılmaz'a teşekkür etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugün yeniden ibadete açılmasının sevincinin yaşandığını da vurgulayan Ayhan, "Ülkemiz açısından önemli bir gündür. Hamdolsun Rabbimize, bugünleri bize gösterdi. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Bu açılışları, bu temel atmaları, bu güzellikleri daha da anlamlı hale getireceğiz." dedi.

Hafik Kaymakamı Hacı Kerim Meral ise kadınlardan gelen talep üzerine iş insanı Yılmaz ile görüştüklerini belirterek, "Köy ziyaretleri sırasında ablalarımız, teyzelerimiz bize ufak bir sitemde bulundu. İlçeye geldikleri zaman çok büyük mağduriyet yaşadıklarını söylediler. Vakitlerini geçirecek yer bulamadıkları için yazın sıcağında kışın soğuğunda arabaların içinde vakitlerini geçiriyorlardı. Hayırsever iş insanımız Yusuf amca ile istişare ettik. Bu inşaatın başlamasına karar verdik." diye konuştu.

Yılmaz da konuşmasında merkezin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Karşılıklı protokolün imzalandığı programda, edilen duanın ardından merkezin temeli atıldı.

Kadınların boş vakitlerini geçirecekleri sosyal ve spor alanlarının bulunacağı merkezde, Halk Eğitim Merkezi tarafından çeşitli kurslar da düzenlenmesi planlanıyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Politika
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ekonomi
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti Politika
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'e Ayasofya yanıtı Dünya
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'e Ayasofya yanıtı
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Magazin
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım Politika
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
En zor karar! ABD'de koronavirüs hastaları ölüme terk edilecek
En zor karar! ABD'de koronavirüs hastaları ölüme terk edilecek
Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı
Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı
Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Beşiktaş ile Caner Erkin'in yolları ayrılıyor
Beşiktaş ile Caner Erkin'in yolları ayrılıyor
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı 419,9 lirayla tarihi zirvesini gördü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı 419,9 lirayla tarihi zirvesini gördü
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı
Şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti, kız yaralandı
Şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti, kız yaralandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı
Hindistan'da koronavirüs tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı
Hindistan'da koronavirüs tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı
Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi
Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Trump'ın 'veto' tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Ozan Güven Beren Saat İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Okan Buruk Fatih Terim Selçuk İnan Nihat Özdemir
Daha Fazla Cuma Namaz Ayasofya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Hafik'te "Kadın Yaşam Merkezi"nin temeli atıldı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 18:11:16. #1.14#
title