Son dakika haber | Hafif ticari araçla orta refüje çarpan sürücü 110 promil alkollü çıktı
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Son dakika haber | Hafif ticari araçla orta refüje çarpan sürücü 110 promil alkollü çıktı

17.12.2020 01:09 | Son Güncelleme: 17.12.2020 01:14

Son dakika haberleri: Hafif ticari araçla orta refüje çarpan sürücü 110 promil alkollü çıktı Kaza sonrası otomobili bırakıp kaçan sürücü olay yerine tekrar gelince yakalandı Bartın'da meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç orta refüje çarparak takla attı.

Hafif ticari araçla orta refüje çarpan sürücü 110 promil alkollü çıktı

Kaza sonrası otomobili bırakıp kaçan sürücü olay yerine tekrar gelince yakalandı

BARTIN - Bartın'da meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç orta refüje çarparak takla attı. Kazadan burnu bile kanamadan çıkan sürücü kayıplara karıştı. Bir süre sonra kaza mahalline gelen sürücünün 110 promil alkollü olduğu tespit edildi.

A.K. yönetimindeki 74 BM 924 plakalı fıat marka hafif ticari araç Bartın kent merkezinden Karabük istikametine seyir halinde iken Çaydüzü Mahallesi Çayırlar mevkiinde kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Takla atan araçtan kendi imkanları ile burnu bile kanamadan çıkan sürücü bölgeden uzaklaşıp gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde araç sürücüsünün kaza sonrasında bölgeden uzaklaştığı, araçta başka yolcunun da bulunmadığı tespit edildi.

Takla atan araç vinç ve çekici yardımıyla kaldırılırken sürücünün bulunması içinde çalışma başlatıldı.

Aracın vinç yardımıyla kaldırıldığı sırada kaza mahalline dönen sürücünün yapılan alkol muayenesinde 110 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber | Hafif ticari araçla orta refüje çarpan sürücü 110 promil alkollü çıktı
Son dakika haber | Hafif ticari araçla orta refüje çarpan sürücü 110 promil alkollü çıktı
Son dakika haber | Hafif ticari araçla orta refüje çarpan sürücü 110 promil alkollü çıktı
Son dakika haber | Hafif ticari araçla orta refüje çarpan sürücü 110 promil alkollü çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI

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