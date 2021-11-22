HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ - Haberler
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HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Raziye Ersal (40), hayatını kaybetti.

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - ESKİŞEHİR'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Raziye Ersal (40), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Çevre yolundan yolun karşısına geçmek isteyen Raziye Ersal'a, Ümit Ş., yönetimindeki 26 AEC 877 plakalı hafif ticari araç çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ersal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ersal'ın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürülürken, sürücü Ümit Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

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