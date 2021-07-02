Son dakika haber: Hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaraladı
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Son dakika haber: Hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaraladı

Son dakika haber: Hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaraladı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan B. idaresindeki 53 KA 525 plakalı hafif ticari araç Liseler Mahallesi Akkuş Niksar Caddesi istikametine seyir halinde olduğu sırada kaldırımda bulunan ve karşıya geçmeye çalışan M.Ş.E.(9) isimli çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere yığılan çocuk vatandaşların olay yerine çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ORDU

Son dakika haber: Hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaraladı
Son dakika haber: Hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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