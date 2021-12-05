Son dakika haber! HAFİF TİCARİ ARAÇ TIR'A ÇARPTI: 4 ÖLÜ - Haberler
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Son dakika haber! HAFİF TİCARİ ARAÇ TIR'A ÇARPTI: 4 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Burdur Karayolunda hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarptığı kazada, 4 kişi hayatını kaybetti.

ANTALYA (DHA) - Burdur Karayolunda hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarptığı kazada, 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza saat 08.15 sıralarında Burdur karayolu üzerinde, Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Uğurlu köy yakınlarında meydana geldi. Burdur'dan Antalya yönüne giden 15 AB 129 plakalı TIR'ın dorsesine, 03 LD 193 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis sevk edildi. Kaza nedeniyle Burdur'dan Antalya yönüne yol trafiğe kısa süreliğine kapatıldı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü İbrahim Alan (33) ve araçta bulunan Doğan Alan (40), Asım Karakoç (42) ve Süleyman Yumuk (33) kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin cenazeleri, Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber! HAFİF TİCARİ ARAÇ TIR'A ÇARPTI: 4 ÖLÜ

Son dakika haber! HAFİF TİCARİ ARAÇ TIR'A ÇARPTI: 4 ÖLÜ

Son dakika haber! HAFİF TİCARİ ARAÇ TIR'A ÇARPTI: 4 ÖLÜ

Burdur'da hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 4 ölü

Burdur'da hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 4 ölü

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