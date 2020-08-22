Son dakika haber... Hafif ticari araç tabelaya çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Son dakika gelişmesine göre Hafif ticari araç tabelaya çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Konya'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın akaryakıt istasyonunda bulunan tabelaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç tabelaya çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

KONYA - Konya'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın akaryakıt istasyonunda bulunan tabelaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Konya Adana Karayolunun 38. kilometresi Sakyatan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 80 HC 859 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonu önünde bulunan tabelaya çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan Esmer Ağır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan K.A. ve F.A. yaralandı. Yaralılardan K.A. ve F.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA