Son dakika haber: Hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber: Hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: BİNGÖL'ün Adaklı ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücü Ahmet Bürkük ile eşi Safinaz Birkük yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

BİNGÖL'ün Adaklı ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücü Ahmet Bürkük ile eşi Safinaz Birkük yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Adaklı ilçesine bağlı Kozlu köyü mevkisinde meydana geldi. Ahmet Bürkük yönetimindeki 12 AS 399 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Ahmet Bürkük ile eşi Safinaz Bürkük öldü, isimleri belirlenemeyen 2 kişi yaralandı.Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların acil serviste tedavileri sürerken, kazada hayatını kaybeden Bürkük çiftinin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.


Son dakika haber: Hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: Hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: Hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

Kaza yapan ehliyetsiz sürücünün baba korkusu: Babam duyarsa ben ne yapacağım
Kaza yapan ehliyetsiz sürücünün baba korkusu: Babam duyarsa ben ne yapacağım
Irak'ın başkenti Bağdat'taki halk pazarında patlama: 22 ölü
Irak'ın başkenti Bağdat'taki halk pazarında patlama: 22 ölü
Pompalı tüfekle ateş açtığı iş yerindekilerin tabancayla karşılık vermesi sonucu öldürüldü
Pompalı tüfekle ateş açtığı iş yerindekilerin tabancayla karşılık vermesi sonucu öldürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Derya Yanık Nimetullah Erdoğmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Demet Akalın Erkan Petekkaya
Spor Aytaç Kara Metin Oktay Gökhan Gönül Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 09:38:43. #1.15#

title