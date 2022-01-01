Son dakika haber! Hafif ticari araç park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Hafif ticari araç park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber! Hafif ticari araç park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Selahattin Kaçuru - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AĞRI (DHA) - AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Türkiye-İran karayolunda meydana geldi. Ahmet Kandemir yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun sağında park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Kandemir ile yanındaki kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan evli ve 1 çocuk babası Ahmet Kandemir, kurtarılamadı. İsmi öğrenilemeyen diğer yaralanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Bu arada kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


- Ağrı
Son dakika haber! Hafif ticari araç park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber! Hafif ticari araç park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber! Polisin uygulamaya takılan taksideki genç kızla 'sabır' sınavı

Son dakika haber! Polisin uygulamaya takılan taksideki genç kızla 'sabır' sınavı

 Son dakika haberleri: Bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı

Son dakika haberleri: Bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı

 Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması

Demirören Haber Ajansı / Selahattin Kaçuru - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title