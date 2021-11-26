Son dakika haber! Hafif ticari araç kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
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Son dakika haber! Hafif ticari araç kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Hafif ticari araç kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika habere göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyenlere çarptı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyenlere çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Cengiztopel Mahallesi Osmaniye yolu üzeri viraj değirmeni mevkiinde meydana geldi. M.Ö. idaresindeki 80 KD 881 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çıktı. Yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarparak durabilen araç, o esnada kaldırımda yürüyen B.K., K.K. ve Ziya Kesilmez adlı 3 kişiye çarptı. Aracın çarpması ile yaralanan 3 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan yayalardan Ziya Kesilmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavisi sürüyor. Olayın ardından araç sürücüsü M.Ö. gözaltına alındı. - OSMANİYE

Son dakika haber! Hafif ticari araç kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber! Hafif ticari araç kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber! Hafif ticari araç kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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