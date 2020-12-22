- Hafif ticari araç 10 metreden uçtu
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- Hafif ticari araç 10 metreden uçtu

22.12.2020 12:50 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:27

Hafif ticari araç 10 metreden uçtu Sivas'ta 10 metre yükseklikteki istinat duvarından uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Hafif ticari araç 10 metreden uçtu

Sivas'ta 10 metre yükseklikteki istinat duvarından uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

SİVAS - Sivas'ta 10 metre yükseklikteki istinat duvarından uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Karaçayır yolu Paşabahçe Mesire alanı mevkiimde meydana geldi. İ.P. idaresindeki 58 BZ 009 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 10 metrelik istinat duvarından aşağı uçtu. Kazada hurdaya dönen aracı sürücü yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

- Hafif ticari araç 10 metreden uçtu
- Hafif ticari araç 10 metreden uçtu
- Hafif ticari araç 10 metreden uçtu
- Hafif ticari araç 10 metreden uçtu
- Hafif ticari araç 10 metreden uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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