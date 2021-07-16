Son dakika haber! Hafif makineli silah ile havaya ateş açan şahıs tutuklandı

Son dakika habere göre Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde hafif makineli silah ile havaya ateş açan şahsın evinde yapılan aramada, 1940 yapımı Sten marka hafif makineli silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.