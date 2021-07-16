Son dakika haber! Hafif makineli silah ile havaya ateş açan şahıs tutuklandı
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Son dakika haber! Hafif makineli silah ile havaya ateş açan şahıs tutuklandı

Son dakika haber! Hafif makineli silah ile havaya ateş açan şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde hafif makineli silah ile havaya ateş açan şahsın evinde yapılan aramada, 1940 yapımı Sten marka hafif makineli silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde hafif makineli silah ile havaya ateş açan şahsın evinde yapılan aramada, 1940 yapımı Sten marka hafif makineli silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Keskin Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde ilçede havaya ateş edilmesi üzerine çalışma başlattı. KOM polisi tarafından havaya ateş açtığı belirlenen N.A.'nın evinde ve mandırasında arama yapıldı. Aramalarda 1940 yapımı Sten marka hafif makineli silah, 7.65 milimetre çaplı 2 tabanca, 3 kasatura, 5 şarjör ve 443 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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