Son dakika haber! Hadımköy'de trafikte dehşet saçan kişiye yakalama kararı ve yurt dışına çıkış yasağı Gelen son dakika haberine göre HADIMKÖY'de trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan kişinin 6 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, hakkında yakalama kararı verilip yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

HADIMKÖY'de trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan kişinin 6 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, hakkında yakalama kararı verilip yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy'de meydana geldi. İddiaya göre 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsün sürücüsü M.E.U, seyir halindeyken yol verme tartışması yaşadığı Dadaş Aras'ın önünü kesti. Minibüsünde çakar bulunan M.E.U. ile Aras arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında önü kesilen Dadaş Aras, cep telefonu ile yaşananları ve araçta bulunan çakarı kaydetmeye başladı. Aras'ın görüntüleri çektiği sırada M.E.U.'nun küfürler ettiği ve tehditler savurduğu duyuldu. Bir süre sonra telefon kaydı son bulurken saldırganın, Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladığı öğrenildi. Çevrede bulunan vatandaşlar hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Aras, ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri de araç üzerinde parmak izi çalışması yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli M.E.U.'nun 6 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılırken, yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

- İstanbul

Kaynak: DHA