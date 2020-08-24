Son dakika haber: Hadımköy'de kullandığı çakarlı lüks otomobiliyle terör estirerek yol istediği kişiyi 5 yerinden...
Gelen son dakika haberlerine göre Hadımköy'de kullandığı çakarlı lüks otomobiliyle terör estirerek yol istediği kişiyi 5 yerinden bıçaklayan Muhammed Enes U.
24.08.2020 15:13 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:16
Hadımköy'de kullandığı çakarlı lüks otomobiliyle terör estirerek yol istediği kişiyi 5 yerinden bıçaklayan Muhammed Enes U., savcılık ifadesinin alınmasının ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs etme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'kara araçlarını alıkoyma' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA