Son dakika haber | Hacılar'da yol yapım çalışmaları Gelen son dakika haberine göre Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akyazı Mahallesi Şerefli Sokakta gerçekleştirilen parke çalışmalarını inceledi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akyazı Mahallesi Şerefli Sokakta gerçekleştirilen parke çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman ve Fen İşleri Müdürü Mustafa Palaz ile birlikte Akyazı Mahallesinde sürdürülen yol çalışmalarını inceledi.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Özdoğan şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Akyazı Mahallemizde imar yolları tamamlanmış ve açılmış bütün alanlarda yol çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Yaptığımız parke çalışmasıyla Akyazı Mahallemizde yol eksiğini tamamlamış olacağız. KASKİ, Kayserigaz ve elektrik şirketimiz alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra biz de yol çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bu alanda da 3 bin 500 metrekarelik bir kilitli parke işini tamamlayacağız."

Kaynak: AA