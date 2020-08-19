Son dakika haber: Hacılar Belediyesinden çocuk kütüphanesi Son dakika gelişmesine göre Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde yeni oluşturulan çocuk kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde yeni oluşturulan çocuk kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

Hacılar Belediyesi tarafından teşrifatı yapılan 0-6 yaş grubu çocuklara hizmet verecek çocuk kütüphanesini gezen Özdoğan, çocuk kütüphanesinin ilçeye ve Kayseri'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çocuklar için hoşça vakit geçirebilecekleri bir mekan hazırladıklarını aktaran Özdoğan, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız için planladığımız iş ve işlemlere bir yenisini daha ekleyerek kültür merkezimiz içerisindeki çocuk kütüphanesinin tüm işlerini bitirmiş bulunmaktayız. Burası çocuk kütüphanesi olarak adlandırdık ama aynı zamanda bir anaokulunda bir kreşte hangi oyuncaklar varsa hangi akıl oyunları varsa burada da çocuklarımız onları bulabilecekler. Tabii ki eğlendiren bilgilendiren kitaplarla da hoşça vakit geçirebilecekler. Özellikle hanım arkadaşlarımızın kültür merkezimizdeki spor alanında yaptıkları faaliyet esnasında başlarında bulunacak eğitici arkadaşlarımızla yavrularımızın güzel vakit geçirebilmelerini sağlanacaktır. Yavrularımıza güzel temiz nezih bir alan sunmanın keyfini yaşıyoruz. İnşallah tez zaman içerisinde pandemi sürecini noktaladığımız zamanda da yavrularımızı bu güzel mekanda buluşturacağız."

Kaynak: AA