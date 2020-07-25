Son dakika haber: Hacı adayları kutsal topraklara ulaştı
Son dakika haberleri... Hac görevini yerine getirmek için yola çıkan Suudi hacı adayları Cidde Uluslararası havalimanına ulaştı.
25.07.2020 17:59 | Son Güncelleme: 25.07.2020 19:08
Hac görevini yerine getirmek için yola çıkan Suudi hacı adayları Cidde Uluslararası havalimanına ulaştı. Kutsal topraklara ulaşmak isteyen adaylar havalimanında bir dizi koronavirüs önleminden geçirildi.
Bu yıl sadece ülke içindeki vatandaşlara hac iznini verildiği Suudi Arabistan'da farklı şehirlerden gelen hacı adayları Cidde'ye ulaştı. Havalimanında adayların koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldü; sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları sağlandı. Önlemlerin ardından hacı adayları, havaalanında yetkililerin yönlendirmesiyle kutsal topraklara ayak bastı.
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Kaynak: DHA