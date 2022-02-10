Son dakika haber... Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 3 kişi serbest, 3 kişinin gözaltı süresi uzatıldı

ANKARA (DHA) - ANKARA'da Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu öğrenilen ve gözaltına alınan 6 kişiden 1'i polis sorgusu, 2'si de savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı, 3 kişinin ise gözaltı süresi uzatıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütün hedefi haline gelen tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 2002'de Ankara'daki evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi olarak aranan Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın operasyonuyla Ukrayna'da yakalanarak 27 Ocak'ta Ankara'ya getirildi. Bozkır, emniyette 8 günlük sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.